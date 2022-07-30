Política de retención de datos
We collect your workspace information including your team and user profiles. This information is kept for 90 days after uninstalling the app.
Política de archivo y eliminación de datos
You can request your data being deleted by sending an email to our support contact at plain@manhtai.com. It will be automatically deleted after 90 days when uninstalling the app.
Política de almacenamiento de datos
We store your data in a secure database and can be deleted at any time.
Ubicaciones de los centros de datos
Singapur
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Fly.io
App/servicio con subencargados
no