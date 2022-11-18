Política de retención de datos
AllstarsBot keeps customer data until he deletes his account.
Política de archivo y eliminación de datos
AllstarsBot deletes all customer data once a request has been made to hello@allstarsbot.com.
Política de almacenamiento de datos
AllstarsBot does regular data backups stored on a separate server of our cloud provider.
Ubicaciones de los centros de datos
Finlandia
Información del alojamiento de datos
Cloud
Empresa de alojamiento de datos
Hetzner
App/servicio con subencargados
no