Política de retención de datos
Your data is stored with us as long as you use EmojiBox, after you terminate use of EmojiBox may opt to archive your data at our discretion.
Política de archivo y eliminación de datos
You can opt to request removal of your data at any time by making a request to hello@emojibox.app. During use of EmojiBox we won't archive or delete your data without notifying you first.
Política de almacenamiento de datos
EmojiBox stores your data in Azure in a secure database. Your data is encrypted at rest and can only be accessed by you by logging into EmojiBox or using our bot in Slack.
Ubicaciones de los centros de datos
Australia
Información del alojamiento de datos
Azure Australia East
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no