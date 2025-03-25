Política de retención de datos
Get Turnout Inc retains data according to our terms of service, which can be modified by contractual agreements between customers and Unthread.
Política de archivo y eliminación de datos
Get Turnout Inc. will fully remove data upon request from tenants in accordance with GDPR, CCPA, and other data privacy regulatory policies.
Política de almacenamiento de datos
Get Turnout Inc. will store data in accordance with our terms at https://unthread.io/terms. Data is always encrypted in transit and at rest, and is retained until a deletion request is made. Deletion requests can be made by emailing security@unthread.io.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
We host it in an encrypted cloud using Google Cloud Platform's CloudSQL product.
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
Ajustes de retención de LLM
We use OpenAI's ZDR endpoints, which means inputs and outputs are not logged or retained for application state.
Política de tenencia de datos de LLM
OpenAI's uses a multi-tenant environment.
Política de residencia de datos de LLM
OpenAI stores data in the US.