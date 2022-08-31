Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
info@marker.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Amazon Web Services, Inc
MongoDB, Inc.
Cloudflare
Google Analytics
Amplitude
Fullstory
Hotjar
Clearbit
Segment
Profitwell
Plausible
Stripe
Quaderno
VatStack
Close.com
Sendgrid, Inc. (now twilio)
Intercom, Inc.
Customer.io
Utiliza la rotación de tokens
no