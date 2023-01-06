Fecha de la última prueba de penetración
2023-01-06
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Google, Microsoft, GitHub,Okta, OneLoggin, Ping Identity, anything that is SAML or OpenID
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@opstream.ai
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Utiliza la rotación de tokens
no