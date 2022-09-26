Política de retención de datos
We retain data in accordance with customer contracts, including user-requested data deletion, and as required by applicable law. We delete customer data within a reasonable period upon request or when our agreement with them terminates. We have a written Data Retention Policy covering both customer and administrative data at Imperative.
Política de archivo y eliminación de datos
Imperative archives and removes customer data in conformance with our Data Protection Policy and Data Retention Policy. When a customer contract completes/terminates, or a user requests deletion of our data, we remove that data from active systems within a reasonable period, and from data archives within 120 days.
Política de almacenamiento de datos
Imperative stores customer data in conformance to our data encryption policy and data protection policy and in compliance with our SOC 2 Type 2 certification. SOC 2 certification or policies can be provided upon request.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
All data is hosted in Digital Ocean and Microsoft Azure
Empresa de alojamiento de datos
Digital Ocean and Microsoft Azure
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados