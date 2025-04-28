Política de retención de datos
Credal retains data only as long as necessary (i.e., while accounts using it are in active status), after which the data is deleted or anonymized unless required by law to retain it for longer.
Política de archivo y eliminación de datos
Credal will archive or remove customer data upon customer request. When accounts are voluntarily closed, all related data will be removed after 30 days.
Política de almacenamiento de datos
Credal AI stores customer data in encrypted databases subject to industry-standard security.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Users can choose from various models offered by OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), and Google (Gemini)
Ajustes de retención de LLM
Please see response above.
Política de tenencia de datos de LLM
We have DPAs or equivalent agreements executed with all LLM model providers, prohibiting and/or limiting storage, retention, and ability to train models on our users' data. Please refer to each provider's relevant docs for other terms/policies.
Política de residencia de datos de LLM
US for all providers