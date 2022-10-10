Política de retención de datos
Slack user data is kept until the application is removed from the workspace. Telemetry data is kept for a maximum of 180 days.
Política de archivo y eliminación de datos
We do not archive data; if Slack user data removal is desired, the application can be removed from the workspace. Removal of telemetry data can be requested by emailing support@theboringlab.com.
Política de almacenamiento de datos
Slack user data is stored in the cloud, with limited access granted only to the application and approved Boring Lab staff when a need, such as technical support, arises.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted in Azure
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
no