Política de retención de datos
BasicOps will retain customer data as long as you have a BasicOps account. You can close your account at any time.
Política de archivo y eliminación de datos
BasicOps will removed archived customer data upon request.
Política de almacenamiento de datos
BasicOps stores customer data in databases hosted by AWS, with a replica in another zone to ensure availability at any time.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no