GroupsTracker.com

Fecha de la última prueba de penetración
2022-12-01
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
security@ebros.pl
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Payments: Paypal, Libraries: nodeJS axios, aws-sdk, express, priomise-mysql,
Utiliza la rotación de tokens
no