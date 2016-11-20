Política de retención de datos
当社の事業活動に関連し、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を利用します。当該利用目的の範囲を超えた取得や、その他の目的で利用することはありません。
お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
・ご本人様の確認、ご契約内容の確認、ご利用料金の請求、サービスに関する通知（ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更の通知、停止・中止・契約解除の通知、約款の変更の通知等）、その他当社サービス提供に係わること
・電話、電子メール、郵便、インターネット等各種媒体を利用した当社及び当社の提携先のサービスに関する販売推奨のご案内、広告の配信、アンケート調査
・当社が提供する各サービスの改善および当社サービスの利用者管理、サービス約款に違反する態様でのご利用を防止するため
お客様からのご要望やご依頼内容等の確認、応対の品質向上およびサービス向上のために対応履歴を確認すること
取得した閲覧履歴や購買履歴を分析して、以下の目的で利用します。
・当社および当社の提携先のサービス、イベント等のご案内のため
・当社サービスに関する広告の表示のため
・当社サービスの利用状況の調査、サービス改善、新規サービスの開発のため
Política de archivo y eliminación de datos
サービスの利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、利用者の個人情報を消去するものとします。ただし、法令の規定および個人を特定できない情報として保有する統計データ等は除きます。
・利用者がサービス利用において設定を行った情報は利用契約の終了３ヶ月後に消去する
・サービス利用履歴情報は保有する
Política de almacenamiento de datos
当社は、個人情報保護のための体制整備、従業員に対する教育・啓発活動、個人情報を取扱うエリアへの入退管理およびアクセス制御、ウイルス対策ソフトの導入等の情報セキュリティ施策によって、個人情報の安全管理措置を講じています。
また、当社所定の保存期間が経過した個人情報は、適切な方法で確実に廃棄または消去します。
さらに、これらの安全管理措置が適切に講じられていることを担保するために第三者機関による情報セキュリティに関する認証を取得し、継続的に個人情報保護体制を維持、改善していきます。
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Información del alojamiento de datos
さくらインターネット株式会社が提供するパブリッククラウドサービス上にデータをホスティングしています。
Empresa de alojamiento de datos
SAKURA internet Inc.
App/servicio con subencargados
no