Política de retención de datos
Política de archivo y eliminación de datos
You can request to remove your data at any time via e-mail request to hello@flaree.app. Send your request and your data will be deleted within 30 days.
Mobile Reality will remove Customer Data in accordance with our privacy policy and terms of service documents
Política de almacenamiento de datos
Data is stored durably and securely using AWS Postgres RDS, and daily backups are provided by AWS. All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL (TLS 1.2), and at rest with AES-256, block-level storage encryption. All data is stored in Germany.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
We host data on the cloud.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no