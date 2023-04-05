Política de retención de datos
Turnify App will retain only the necessary data to fulfill its promised features to the users. This is in accordance with GDPR.
Política de archivo y eliminación de datos
Turnify App removes all user data on request. In addition to periodic removal of inactive accounts. This is in accordance with GDPR.
Política de almacenamiento de datos
Turnify App securely stores the data it requires to operate. This is in accordance with GDPR.
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
App/servicio con subencargados
no