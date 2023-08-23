Support Love (Notify Me App) is an app that is available on the intercom app store. We send notifications of Intercom events (CSAT ratings/notes/conversations statuses/tickets/etc) to the Slack channel of your choice.Keep your CSAT at :100: by promptly following up on poorly rated conversations, and maintain a high quality of your support experience :boom:How to get started? - Head to our website and sign up for our free trial (No Credit Card Required, Cancel Anytime) :white_check_mark: - Check out our free trial installation stepsThe notifications are, by default, sent in the English language. However, we can customize the language to the one you need. For this, please reach out to our team.Feel free to drop us a message in case you have any questions at supportloveapp@proton.me
Notify Me podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
We don't archive unless requested by the customer.
We delete the data of the customer including the channel webhook, etc once the user deletes the app or when the user requests.
More available on our Privacy Policy (https://notifymeintercom.netlify.app/privacy-policy)
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
By reaching out to us as per our privacy policy.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
supportloveapp@proton.me
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)