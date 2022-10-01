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Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Our data is hosted on AWS and Google Cloud in US data centres.
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Google Cloud
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no