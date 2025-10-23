Party on Slack

Política de retención de datos
ユーザーデータは、ユーザーがアプリをアンインストールするか、手動でデータを削除するまで保持されます。
Política de archivo y eliminación de datos
ユーザーデータは、アンインストール時または明示的なユーザーの削除要請時に削除されます。この時点以降、ユーザーデータをアーカイブすることはありません。
Política de almacenamiento de datos
ユーザーデータは、Heroku PostgreSQLに安全に保存されます。
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
データは、PostgreSQLデータベースを使用してHerokuインフラストラクチャ上でホストされています。
Empresa de alojamiento de datos
Heroku
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
gpt, claude, gemini, grok, plamo
Ajustes de retención de LLM
LLMとのやり取りやプロンプトは、アプリによって保持されません。これらはユーザーのSlackワークスペース環境に直接投稿され、データベースには保存されません。
Política de tenencia de datos de LLM
このアプリは、ユーザーが提供するAPIキーを使用してLarge Language Models（LLM）にアクセスします。すべてのやり取りはユーザー環境ごとに分離されており、アプリはLLM処理データを保存しません。
Política de residencia de datos de LLM
LLMデータの所在地は、ユーザーが提供するAPIキーと設定に依存します。LLMデータはアプリ自体には保存されません。