Harmonia helps your team work better, together, by sharing responsibility to recurring and one-off tasks around the whole team. By automatically and fairly distributing responsibilities, everyone in the team pitches in. Assignments are visible to everyone via email and/or Slack, so there's never any doubt who is responsible.
Harmonia podrá ver:
Harmonia podrá hacer:
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All data is hosted securely on our deployment VPS.
Empresa de alojamiento de datos
Linode
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
As required by GDPR, we action all requests made to delete user information from our systems. We don't retain any information if users delete their accounts.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
admin@harmonia.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)