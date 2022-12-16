Fecha de la última prueba de penetración
2022-12-16
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Any SAML based SSO - Azure, Okta, OneLogin, Google, etc
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@recognizeapp.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Stripe, Mandrill, Twilio
Utiliza la rotación de tokens
no