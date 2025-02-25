Política de retención de datos
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
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Política de archivo y eliminación de datos
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
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Política de almacenamiento de datos
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data. App related Data (e.g., Slack User to Databook User mapping) is stored on AWS in the United States.
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Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI gpt-4o, Anthropic Claude 3.5 Sonnet
Ajustes de retención de LLM
Databook retains data as needed for business, regulatory, or contractual purposes. Customer data is kept up to 30 days post-contract unless stated otherwise. System logs are retained for 18 months before secure disposal or archiving.
Política de tenencia de datos de LLM
We use a multi-tenant architecture with logical data isolation to keep customer data separate and secure. Data is accessible only within the same tenant, with strict controls preventing cross-tenant access.
Política de residencia de datos de LLM
Customer data is stored and processed in US-based data centers (US-East, US-West). We comply with GDPR, CCPA, and use SCCs for cross-border transfers. Our third-party providers, like AWS, adhere to strict data residency regulations and certifications.