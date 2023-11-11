competibot

Política de retención de datos
Our app maintains a minimalistic approach to data retention, focusing on the essentials to ensure seamless functionality. We store Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results.
Política de archivo y eliminación de datos
Our app includes a `/delete_latest_game` command, accessible to all users at no cost, enabling immediate deletion of the most recent game data. Additionally, for a comprehensive data removal, users can request complete data deletion through a survey on our website.
Política de almacenamiento de datos
We only store essential data such as Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results. Our storage solutions are selected based on their reliability and compliance with industry-standard security measures.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no