The +Reception App for Slack is intended for use with the iOS +Reception Cloud application. When paired together +Reception App for Slack and +Reception Cloud help to streamline your company's visitor experience. Upon arrival visitors use the app to notify you of their arrival and by posting a notification to Slack you can ensure that any visitors are not left waiting!Some features of the application may only be accessible via in-app purchases. For information on our pricing please visit the app store page: https://apps.apple.com/app/%E5%8F%97%E4%BB%98%E9%9B%BB%E8%A9%B1-cloud/id6460648050
Reception podrá ver:
Reception podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
We retain your personal information for as long as necessary to provide the app functionality and comply with our legal obligations.
Política de archivo y eliminación de datos
You can delete your personal information from the app at any time via the app's settings or by uninstalling the app from your device. Additionally, you can revoke the app's access to your Slack account at any time by going to [https://slack.com/apps/manage] and removing the app from your authorized apps list.
Política de almacenamiento de datos
We will store customer data in accordance with local laws of the regions in which the +Reception Cloud iOS application is available.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
You can delete your personal information from the app at any time via the app's settings or by uninstalling the app from your device. Additionally, you can revoke the app's access to your Slack account at any time by going to [https://slack.com/apps/manage] and removing the app from your authorized apps list.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@ageet.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)