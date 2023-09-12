Política de retención de datos
Synergita OKR will retain customers data such as Objectives, Key results and their progress and logs until it removes by user or account suspension.
Política de archivo y eliminación de datos
Synergita OKR will archive customers data after account suspension because of not subscribing or extending subscription and after 90 days it will be deleted.
Política de almacenamiento de datos
Synergita OKR will store customers data in AWS cloud storage services and AWS policy will be applied.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no