Daily Te Reo Māori

Política de retención de datos
All retained data will be securely deleted from our database upon removal, rendering it irretrievable.
Política de archivo y eliminación de datos
Users will not have access to their data after removal. Data will be permanently deleted.
Política de almacenamiento de datos
Data is backed up daily, with backups retained for 30 days to ensure data integrity and availability.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
heroku
App/servicio con subencargados
no