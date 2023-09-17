Política de retención de datos
Wild Moose does not store raw logs or metrics. Only minimal metadata (e.g. investigation plans) is retained for active accounts. Upon account closure, data is marked as expired and retained for up to 7 years unless earlier deletion is requested.
Política de archivo y eliminación de datos
Wild Moose removes customer data within 30 days of account closure or POC completion, unless otherwise required. Customers may request deletion at any time. No raw observability data is archived.
Política de almacenamiento de datos
Only structured metadata is stored, encrypted at rest and in transit. All processing of logs and metrics is ephemeral. Data is stored in SOC 2-compliant environments, with no cross-region replication without consent.
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI models
Ajustes de retención de LLM
Wild Moose’s LLM is configured to process all inputs in-memory only. No Customer Data is stored, cached, or retained for training, fine-tuning, or logging purposes.
Política de tenencia de datos de LLM
Wild Moose’s LLM calls never shared between tenants.
Política de residencia de datos de LLM
Wild Moose’s LLM processes data in the geographic region specified in the customer agreement, where possible. No customer data is stored after processing.