Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@asirrera.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
ロボオペレータでは2023/09/15現在、以下のサードパーティと連携があります。
今後このリストは増えていく可能性があります。
・Gmail
・Googleスプレッドシート
・Microsoft Outlook
・Microsoft Teams
・Slack
・Box
・Excel Online
Utiliza la rotación de tokens
no