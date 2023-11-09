Política de retención de datos
Data is only retained for as long as necessary to provide you the services, for the purposes set out in the Yama terms of service and privacy policy, or as otherwise required to meet legal or business requirements.
Política de archivo y eliminación de datos
Yama will remove data when requested by a customer, in accordance with our Privacy Policy. You can submit a request to have your data deleted at any time after removing Yama from your workspace. Send your request to support@getyama.com, and it will be manually processed within 30 days of receiving the request.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored securely using AWS.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no