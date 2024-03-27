Política de retención de datos
収集した個人情報はユーザーの利用が終了し一定の期間が経過するまで保持します。
Política de archivo y eliminación de datos
ユーザーは当社に対して個人情報及び個人に関わる当社が保持しているデータの開示,訂正，追加または削除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。
当社は，ユーザーから請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，お客様のデータおよびそのバックアップから当該個人情報の訂正等を行うものとします。
Política de almacenamiento de datos
当社は、お客様情報を、TLSおよびデータの暗号化を用いて安全にデータベースに保存します。
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Información del alojamiento de datos
クラウドホスト（DynamoDB）
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no