Política de retención de datos
Slack access tokens are retained only as long as the integration remains connected and valid. Customers can disconnect the integration at any time.
Política de archivo y eliminación de datos
Access and refresh tokens are not archived or backed up separately. Once deleted or revoked, they are permanently removed from our systems.
Política de almacenamiento de datos
Tokens are stored in our managed cloud PostgreSQL database with AES-256 encryption at rest and TLS in transit. Access is restricted to application services with least-privilege credentials.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no