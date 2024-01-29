Política de retención de datos
- Customer Data(メッセージの内容): TellYaが読み取ったメッセージの内容については、メッセージ翻訳が完了するまでキューの中に一時的に保存されますが、翻訳内容の投稿が成功し次第削除されます。データベースやファイル中への永続化は行われません。なんらかの原因により、翻訳や投稿に失敗したメッセージに関しては最大14日間保管されたあと削除されます。障害対応以外でこのデータが使われることはありません。
- 翻訳対象となったメッセージのメタデータ（タイムスタンプ・ユーザーID等）：ログとして最大1年間保存されます
Política de archivo y eliminación de datos
上記の、retention policyに定める期間が経過したデータについては自動的に削除されます。
Política de almacenamiento de datos
AWS標準のインフラレベルの暗号化に加え、APIトークンなどの重要情報に関してはアプリケーションレベルの暗号化も追加で行っております。
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI gpt-4o and gpt-4o-mini
Ajustes de retención de LLM
不正使用検知などの目的のため、OpenAIにより30日間保持されますが、モデルの学習や改善などには使われません。
Política de tenencia de datos de LLM
メッセージごとに独立した翻訳リクエストをAPIへ送信しています。ファインチューニングは行っていないため、他の顧客のデータが参照される可能性はありません。
Política de residencia de datos de LLM
日本国内のAWSで処理されたあと、OpenAIのインフラ（主に米国）で処理されます。