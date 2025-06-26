Política de retención de datos
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Política de archivo y eliminación de datos
When TimeWriter app in uninstalled from a workspace, users shall be deleted permanently.
Política de almacenamiento de datos
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Ubicaciones de los centros de datos
Reino Unido
Información del alojamiento de datos
Hosted on secure cloud services
Empresa de alojamiento de datos
Linode, Akamai
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no