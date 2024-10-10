Política de retención de datos
Fullstory retains user sessions based on your Session replay retention period and associated data based on your Product analytics retention period as specified on Settings > Account Management > Subscription page within your Fullstory account.
Política de archivo y eliminación de datos
After you’ve paused data capture, an account administrator should send an email to support@fullstory.com requesting data to be deleted. Note that the email address must match that of an administrator on the account.
Política de almacenamiento de datos
Fullstory retains user sessions based on your Session replay retention period and associated data based on your Product analytics retention period as specified on Settings > Account Management > Subscription page within your Fullstory account.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no