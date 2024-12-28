Política de retención de datos
EasyMentioner does not store any customer data. All processed data is ephemeral and is handled in real-time, ensuring no retention of user data on our servers.
Política de archivo y eliminación de datos
Since EasyMentioner does not store customer data, there is no archival or removal process necessary. All data is processed momentarily and discarded after use.
Política de almacenamiento de datos
EasyMentioner does not store customer data. We do not maintain or retain any data on our servers, ensuring maximum privacy for our users.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no