Política de retención de datos
Customer and workspace data is retained only while the application is installed. All data is permanently deleted upon app removal or uninstallation.
Política de archivo y eliminación de datos
We do not archive user data. All customer and workspace data is fully removed upon uninstallation of the application.
Política de almacenamiento de datos
Customer information is stored only for the duration that the application is installed and actively in use.
Ubicaciones de los centros de datos
Reino Unido
Información del alojamiento de datos
All application data is hosted in a managed relational database deployed in the Europe (London) AWS region.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
https://cosy.community/privacy-policy
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no