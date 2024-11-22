Política de retención de datos
MEMEZ LLC (Threadly) will retain customer data in order to provide access to message and usage logs.
Política de archivo y eliminación de datos
MEMEZ LLC (Threadly) will remove data within 14 days upon request by a user. Users can email privacy@trythreadly.com
Política de almacenamiento de datos
MEMEZ LLC (Threadly) retains data in Firestore databases for easy use, history, and logs.
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted, Firestore, Redis (temporary)
Empresa de alojamiento de datos
Google
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no