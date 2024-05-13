Política de retención de datos
We may retain meeting data until account deletion or through a specific user request in accordance with our privacy policy. Enterprise customers may request specific data retention parameters during onboarding.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon request, non-anonymized data is deleted from Empwr.ai-owned and hosted facilities. Requests can be made by emailing privacy@empwr.ai
Política de almacenamiento de datos
Empwr.ai encrypts customer data at rest using AES-256 encryption. All data transmitted between our core services is encrypted in transit using HTTPS, enforcing a minimum of TLS 1.2 for secure communications.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
render.com, Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI ChatGPT (gpt-4o-2024-11-20), Anthropic Claude (claude-3-5-sonnet-20241022 and claude-3-opus-20240229)
Ajustes de retención de LLM
Zero day retention from LLM
Política de tenencia de datos de LLM
US only
Política de residencia de datos de LLM