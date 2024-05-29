Master Metrics

Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
tomas.sargiotto@mastermetrics.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Tik Tok, Hubspot, Close, LinkedIn, Assana, Monday, Zapier, ClickUp.
Utiliza la rotación de tokens
no