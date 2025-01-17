Política de retención de datos
Graph's current data retention policy is to retain data indefinitely.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer request, Graph will completely delete all customer data from our systems. This can be initiated by emailing beta@graphapp.ai.
Política de almacenamiento de datos
All data is stored in US-based AWS data centers. Data is encrypted at rest and in transit using industry-standard encryption.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted in AWS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Claude 3.5 Sonnet & 3.5 Haiku (subject to change)
Ajustes de retención de LLM
Graph does not use any customer data (prompts or outputs) for model training purposes. Conversation states are stored indefinitely so that users may resume past conversations.
Política de tenencia de datos de LLM
Multi tenant with logical customer segmentation.
Política de residencia de datos de LLM
All LLM processing occurs within our private AWS infrastructure in US-based data centers. Data never leaves our secure environment.