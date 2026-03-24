Carbon Voice

Política de retención de datos
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Política de archivo y eliminación de datos
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Política de almacenamiento de datos
Data is encrypted in transit and at rest.
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Google Cloud, mongodb.com, Github, Firebase
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Gpt-4 and Gpt-4o
Ajustes de retención de LLM
30 days. After this period data is deleted.
Política de tenencia de datos de LLM
Data submitted to LLM is not used to train the LLM models.
Política de residencia de datos de LLM
Data residency is in the United States.