StrongDM UK

Fecha de la última prueba de penetración
2023-11-27
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
ADFS, Auth0, Azure AD, Google, Keycloak, Okta, OneLogin, Ping Identity, VMware, Generic SAML
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@strongdm.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
See StrongDM's response on Data Subprocessors under the Privacy & Data Governance section.
Utiliza la rotación de tokens
yes