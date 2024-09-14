Política de retención de datos
Payment Information: Stored as necessary by Stripe, in compliance with its privacy policies.
Usage Logs: Retained for up to 14 days in analytics to improve the service.
Política de archivo y eliminación de datos
Skipper will comply with communication from its users requesting to their personal data removed.
Política de almacenamiento de datos
Skipper stores all sensitive information like name, email address, etc. in an encrypted format.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Anthropic Claude Sonnet 3.5
Ajustes de retención de LLM
Skipper does not store any customer usage data, independent of AI usage.
Política de tenencia de datos de LLM
Skipper leverages Anthropic's API to conduct its services.
Política de residencia de datos de LLM
Skipper does not store any information collected from its AI usage.