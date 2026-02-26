Perplexity Computer

Política de retención de datos
Perplexity: we store data indefinitely and can delete on request.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is deleted from our service 30 days after a user disables or deletes their account.
Política de almacenamiento de datos
Data is encrypted at REST, always in secure storage, always encrypted in transit.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
We store our data on AWS servers.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Models from OpenAI, Anthropic, xAI, and in-house
Ajustes de retención de LLM
Perplexity uses various LLM models to power our answer engine. OpenAI, Anthropic, and xAI retains data for 30 days. Please find more details about our Data Protection and Data Retention policies in https://trust.perplexity.ai
Política de tenencia de datos de LLM
Customer data is retained for as long as the account is in active status. Data enters an "expired" state when the account is voluntarily closed. Expired account data will be retained for 30 days then removed.
Política de residencia de datos de LLM