secretFriend

Política de retención de datos
Game Data:
Games and related data retained for 1 year after completion
Includes:
Game configuration (name, duration, channel_id)
Player assignments( who's secret friend of whom)
Best friend votes
Game results
Participant Data:
Guesses and assignments
Retained alongside game data for 1 year
Feedback Data:
User ratings and comments
Improvement suggestions
Retained for 1 year for service improvement
System Data:
Error logs (error_logs table): 30 days retention
Installation data (installations table): Until app uninstallation
Política de archivo y eliminación de datos
Game data and associated information is archived securely after 12 months from game completion. After archival, the data is retained for an additional 12 months before being permanently removed. All archived data is stored in secure, access-controlled environments within our Supabase database. Our removal process follows strict deletion protocols to ensure data cannot be recovered after deletion. Users and workspace administrators can request early data removal by contacting mert@manymini.app.
Política de almacenamiento de datos
All game data is stored securely in our Supabase database system. We implement industry-standard security protocols to protect your data both at rest and in transit. Only authorized application processes can access stored data, and all access is strictly controlled through authenticated API endpoints. We maintain regular security updates and follow best practices for database management and data protection.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted - supabase - aws
Empresa de alojamiento de datos
AWS - us-east-1
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no