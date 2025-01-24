Política de retención de datos
Personal data is retained for 1 year and securely deleted or anonymized once it is no longer needed.
Política de archivo y eliminación de datos
Users can request access, modification, or deletion of their data at any time by contacting support@be-there.co
Política de almacenamiento de datos
Our Data Storage Policy ensures that all data is securely stored, protected, and managed in compliance with industry standards and applicable regulations (such as GDPR and CCPA).
Empresa de alojamiento de datos
VERCEL
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no