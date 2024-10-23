Política de retención de datos
Civic Roundtable retains data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed and a retention period has passed, it is securely disposed of or archived. Personally identifiable information (PII) is deleted or de-identified as soon as it no longer has a business use.
Política de archivo y eliminación de datos
Civic Roundtable will remove Customer Data upon request, as long as the request does not conflict with regulatory or contractual requirements.
Política de almacenamiento de datos
All data is encrypted at-rest using AES-256 GCM encryption with root keys stored in an HSM. All data in-transit is encrypted using modern, secure SSL/TLS settings and HTTP headers.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS GovCloud
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no