Política de retención de datos
Your privacy and the security of your data is our top concern. Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to contact@forslack.io. Channelytics does not store any personal information.
Política de archivo y eliminación de datos
Channelytics provides all users the ability to delete their data by submitting a request to contact@forslack.io.
Política de almacenamiento de datos
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. Our application endpoints are TLS/SSL only. All software systems for hosting and storing data are protected by multi-factor authentication.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
Heroku
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no