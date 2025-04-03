Política de retención de datos
User data is retained during the service usage period. Upon account deletion, all data including email summaries is immediately deleted via CASCADE deletion.
Política de archivo y eliminación de datos
Data can be deleted immediately upon user request through the deleteUserAccount feature. All data is deleted immediately upon account deletion. We comply with GDPR and CCPA requirements.
Política de almacenamiento de datos
All data is stored encrypted. Service tokens are encrypted using AES-256-GCM. Database is encrypted at rest and in transit.
Ubicaciones de los centros de datos
República de Corea
Información del alojamiento de datos
Database: Supabase (PostgreSQL)
File Storage: Supabase Storage
Application: Vercel
Empresa de alojamiento de datos
Supabase Inc., Vercel Inc., Amazon Web Services
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI GPT-5-nano, GPT-4o-mini, text-embedding-3-small
Ajustes de retención de LLM
Daigest is configured with OpenAI's zero data retention policy. User data sent to OpenAI API is not retained or used for model training. Data is processed in real-time and immediately discarded after generating responses.
Política de tenencia de datos de LLM
Daigest uses OpenAI's API services. User data is processed through OpenAI's API but is not used for model training. Each customer's data is processed in isolated API calls with no cross-contamination between customers.
Política de residencia de datos de LLM
User data is temporarily processed through OpenAI's API endpoints (US-based). Summary results are stored in Supabase (Seoul region). Input data is deleted after processing and no persistent storage occurs on OpenAI's infrastructure