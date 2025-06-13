Scoop Analytics

Política de retención de datos
Our data retention policy is designed to balance operational needs, legal requirements, and customer privacy while maintaining SOC 2 Type II compliance.
Retention Periods:
Active Customer Data: Retained for the duration of the customer's subscription/contract period
Message and File Data: Retained according to customer's workspace retention settings (customer-configurable)
Metadata and Logs:
Application logs: 90 days
Security logs: 12 months
Audit logs: 7 years
Backup Data: 30 days rolling retention for disaster recovery purposes
Compliance Framework:
Adheres to SOC 2 Type II requirements for availability and confidentiality
Configurable retention periods to support customer compliance needs (GDPR, HIPAA, etc.)
Automated retention enforcement through AWS lifecycle policies
Regular audits to ensure policy compliance
Política de archivo y eliminación de datos
Archival Process:
Automated Archival: Data exceeding active retention periods is automatically archived to AWS S3 Glacier or S3 Glacier Deep Archive
Archive Encryption: All archived data maintains AES-256 encryption at rest
Archive Access: Retrieved only upon authorized customer request with 12-48 hour retrieval window
Data Removal/Deletion:
Customer-Initiated Deletion:
Soft delete: Immediate removal from active systems, 30-day recovery window
Hard delete: Permanent removal within 30 days of request
Automatic Deletion:
Data exceeding retention policy: Deleted within 7 days
Account termination: All data removed within 90 days
Secure Deletion Methods:
AWS S3 object deletion with versioning
Cryptographic erasure for encrypted data
Certificate of deletion available upon request
Right to Erasure (GDPR):
Individual user deletion requests processed within 30 days
Automated workflows for bulk deletion requests
Deletion logs maintained for compliance verification
Política de almacenamiento de datos
Storage Infrastructure:
Primary Storage: AWS S3 with cross-region replication
Database: AWS RDS with Multi-AZ deployment for high availability
Caching: AWS ElastiCache with encryption in transit
Security Measures:
Encryption:
At rest: AES-256 encryption for all stored data
In transit: TLS 1.2+ for all data transmission
Key management: AWS KMS with automatic key rotation
Access Controls:
IAM roles with least privilege principle
Multi-factor authentication required for administrative access
Regular access reviews and audit trails
Geographic Considerations:
Data Residency: Customer data stored in customer-selected AWS regions
No Cross-Border Transfer: Data remains within selected geographic boundaries unless explicitly authorized
Region Options: Currently supporting [list your supported AWS regions]
Backup and Resilience:
Backup Frequency: Daily incremental, weekly full backups
Geographic Redundancy: Backups stored in separate AWS availability zones
Recovery Objectives:
RTO (Recovery Time Objective): 4 hours
RPO (Recovery Point Objective): 1 hour
Regular Testing: Quarterly disaster recovery drills
Monitoring and Compliance:
Continuous monitoring via AWS CloudTrail and CloudWatch
Real-time alerting for unauthorized access attempts
Annual third-party security assessments
SOC 2 Type II audit covers all storage practices
Información del alojamiento de datos
We are hosted in AWS.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Anthropic
Ajustes de retención de LLM
Anthropic's Zero Retention Policy:
No Content Storage: Anthropic does not retain conversation content, inputs, or outputs from API calls
Immediate Deletion: Data is deleted immediately after response generation
No Model Training: Customer data is never u
Política de tenencia de datos de LLM
Data Isolation and Tenancy Model:
API-Based Architecture: All interactions with Anthropic occur via secure API calls with no persistent storage of customer data on Anthropic's infrastructure
Stateless Processing: Each API request is processed independent
Política de residencia de datos de LLM
Geographic Processing:
API Endpoints: Anthropic's API is accessed via secure HTTPS endpoints
Processing Location: LLM inference occurs in Anthropic's infrastructure (primarily US-based)
No Data Storage: Since Anthropic doesn't store customer data, tradit