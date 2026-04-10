Política de retención de datos
We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Política de archivo y eliminación de datos
We do not archive or back up any data. We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Política de almacenamiento de datos
We do not store sensitive customer data beyond the life of the poll that the customer has created. Once the poll is automatically cleaned up, no sensitive information is stored.
Ubicaciones de los centros de datos
Australia
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no