Tempus Resource for Slack

Política de retención de datos
Customer backups are retained for 30 days. Customer managed scope of data managed in the Service.
Política de archivo y eliminación de datos
Customer is Data Controller and is responsible for all data loaded into the Service. No data archival is performed.
Política de almacenamiento de datos
Data are encrypted at rest and isolated per client instance. Limits with respect to data are outlined in each Customer contract.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Hosted on Microsoft Azure
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no